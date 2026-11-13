Moderaterna vill locka över Centerpartiet med bland annat skattefrågor, skogen och strandskydd i ”totalpaketet” som ska presenteras i eftermiddag, enligt uppgifter till TV4 Nyheterna.

– Det blir allt de önskar, säger en högt uppsatt källa i M.

Enligt källorna är sänkta skatter, uppluckringar i strandskyddet och äganderätt av skog del av M:s paket. Moderaterna har sedan tidigare velat reformera strandskyddet, velat stärka äganderätten av skog och velat sänka skatterna.