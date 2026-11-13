S-profilens kritik: ”V är som kaptenen på Titanic”
Oron växer bland S-profiler för att Magdalena Andersson ska gå miste om regeringsmakten om inte C och V kompromissar, rapporterar Expressen. Debattören Daniel Suhonen pekar särskilt ut V:s krav på ministerposter som ett hot mot de rödgrönas chanser.
– Vänsterpartiet är som kaptenen på Titanic är jag rädd, säger han.
Daniel Färm, politisk redaktör på S-närstående Aktuellt i politiken, vill se eftergifter från båda partierna. Han föreslår att V till en början hålls utanför regeringen men får inflytande över politiken och löfte om framtida ministerposter.
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