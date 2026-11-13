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Debattören Daniel Suhonen.
Debattören Daniel Suhonen. (Fredrik Sandberg / TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Regeringsbildningen

S-profilens kritik: ”V är som kaptenen på Titanic”

Av Jesper Karlsson
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Oron växer bland S-profiler för att Magdalena Andersson ska gå miste om regeringsmakten om inte C och V kompromissar, rapporterar Expressen. Debattören Daniel Suhonen pekar särskilt ut V:s krav på ministerposter som ett hot mot de rödgrönas chanser.

– Vänsterpartiet är som kaptenen på Titanic är jag rädd, säger han.

Daniel Färm, politisk redaktör på S-närstående Aktuellt i politiken, vill se eftergifter från båda partierna. Han föreslår att V till en början hålls utanför regeringen men får inflytande över politiken och löfte om framtida ministerposter.

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Valet 2026RegeringsbildningenDaniel SuhonenMagdalena AnderssonSocialdemokraternaVänsterpartietCenterpartietPolitik