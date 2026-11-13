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Statsminister Ulf Kristersson möter media under EU-mötet i Dublin.
Statsminister Ulf Kristersson möter media under EU-mötet i Dublin. (Wiktor Nummelin / TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Regeringsbildningen

Kristersson: C utsätts för närmast förolämpande ord

Av Jesper Karlsson
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Moderaterna kommer under dagen att lämna över ett politiskt helhetsförslag till Centerpartiet. Det säger M-ledaren Ulf Kristersson, som befinner sig på ett EU-möte i Dublin, till TV4 Nyheterna.

– Vi har haft bra samtal mellan våra fyra partier för att bilda en borgerlig mittenregering, säger han.

Kristersson säger också att C utsätts för hård press och ”närmast förolämpande ord”.

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