Under dagens pressträff sa V:s vice partiledare Ida Gabrielsson att S-ledaren Magdalena Andersson öppnat för en fyrpartiregering med V.

– I rummet har hon tydligt sagt att hon kan regera med oss. Hon har sagt att hon kan regera med alla oss fyra partier.

Detta dementeras av en centralt placerad S-källa till TT.

– Vi har inte erbjudit en fyrpartiregering. Vi har inte föreslagit att V ska sitta i en regering. Det som sades i söndags gäller.

Enligt uppgifter till flera medier lade S fram en lista med sakpolitiska förslag under gårdagens rödgröna möte. Den ska ha avfärdats av V, som hävdade att förslagen ligger för långt från deras vallöften och saknar finansiering.