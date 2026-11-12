På onsdagens rödgröna möte i Tändstickspalatset presenterade S en lista med sakpolitiska förslag, enligt DN:s och TV4:s uppgifter. Bland annat en totalförändring av Arbetsförmedlingen, stoppade tonårsutvisningar, avskaffat karensavdrag, tandvårdsreform och höjd straffålder till 15 år.

En S-källa till DN kallar det en fackföreningsvänlig lista som också går V till mötes. V-källor kallar dock listan ”oseriös” och säger att inget av deras viktiga vallöften fanns med.

– Det fanns heller ingen finansiering eller genomförandeplaner, vilket alla tre andra partier noterade, säger en källa.