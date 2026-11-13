Senast klockan 17 på fredagen väntas Moderaterna och Socialdemokraterna lägga fram de ”totalpaket” med politik som C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist efterfrågat, enligt GP.

– Ulf Kristersson bör förklara hur han tänker säkerställa att Sverigedemokraterna inte dikterar villkoren. Magdalena Andersson behöver visa hur en regering kan fungera utan att släppa in Vänsterpartiet, sa Thand Ringqvist förra veckan.

Det var efter att Sverigedemokraterna förra veckan backade från sitt krav på ministerposter som Centerpartiet begärde ”totalpaket” från både Kristersson och Andersson.

Sedan dess har Socialdemokraterna meddelat att de inte vill ha med Vänsterpartiet i en regering – samtidigt som V har hållit fast vid sitt krav på ministerposter.