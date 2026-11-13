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Glada miner på valvakan – men nu kan C bli splittrat.
Glada miner på valvakan – men nu kan C bli splittrat. (Fredrik Sandberg / TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Regeringsbildningen

C splittrat inför vägvalet: ”Kommer finnas svekdebatt”

Av Daniel Persson
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Centerpartiet är splittrat inför vägvalet i regeringsfrågan, skriver Svenska Dagbladet. I dag väntas såväl Ulf Kristersson (M) som Magdalena Andersson (S) uppvakta Elisabeth Thand Ringqvist (C) i hopp om att få hennes och Centerns stöd för en minoritetsregering.

Enligt tidningen är huvudproblemet att Centern kommer att göra sig beroende av antingen Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet – två ytterkantspartier som partiet sagt sig inte vilja regera med stöd av.

– Jag tror att det kommer finnas en svekdebatt, säger en C-källa till SvD.

Centerpartiet har, i sin tur, gett Vänsterpartiet i uppdrag att tänka ut vad som är viktigast för dem – sakpolitik eller ministerposter. Också de har fått en tidsfrist i dag.

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Valet 2026RegeringsbildningenMagdalena AnderssonUlf KristerssonElisabeth Thand RingqvistCenterpartietVänsterpartietSverigedemokraternaModeraternaSocialdemokraternaPolitik