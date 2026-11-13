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Miljöpartiets språkrör Amanda Lind och Daniel Helldén.
Miljöpartiets språkrör Amanda Lind och Daniel Helldén. (Fredrik Sandberg / TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Regeringsbildningen

Växande frustration i MP: ”Det är klart jag är orolig”

Av Jesper Karlsson
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Frustrationen över den utdragna regeringsbildningen växer inom Miljöpartiet, rapporterar DN. Flera lokala företrädare oroas över det hårda tonläget mellan C och V och risken att de rödgröna går miste om regeringsmakten.

– Det är klart jag är orolig. Men det är ju inte vi som är de som strular i detta, säger Amie Ringberg, regionalt språkrör i Kalmar.

Samtidigt får MP-ledningens lågmälda hållning beröm. Flera företrädare anser att partiet gör rätt i att undvika konflikter som kan försvåra samarbeten.

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