Uppgifter: Mamman varnade för pappan dagar före dådet

Bara dagar före mordförsöket på två flickor i Alvesta kommun varnade deras mamma socialtjänsten för pappans aggressiva beteende, enligt uppgifter till Smålandsposten. Enligt tidningen är det pappan som är den misstänkte gärningsman som hittades död efter dådet, uppgifter som även Expressen rapporterar om. Enligt tidningarna ska han ha skjutit flickorna. Båda barnen vårdas för allvarliga skador efter dådet.

Förra året startade polisen en utredning mot pappan sedan mamman anmält honom för misshandel, men den lades ner efter drygt en månad, enligt SMP:s uppgifter.

Paret hade levt isär i två år, och i augusti gick en skilsmässa igenom efter nästan 20 års äktenskap. Det beslutet ska mannen ha överklagat i flera instanser, men skilsmässan blev slutligt klar i förra veckan.