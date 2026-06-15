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Avspärrningar utanför familjens bostad. (Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
Våldsdådet i Alvesta

Uppgifter: Mamman varnade för pappan dagar före dådet

Av Anders Hovne
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Bara dagar före mordförsöket på två flickor i Alvesta kommun varnade deras mamma socialtjänsten för pappans aggressiva beteende, enligt uppgifter till Smålandsposten. Enligt tidningen är det pappan som är den misstänkte gärningsman som hittades död efter dådet, uppgifter som även Expressen rapporterar om. Enligt tidningarna ska han ha skjutit flickorna. Båda barnen vårdas för allvarliga skador efter dådet.

Förra året startade polisen en utredning mot pappan sedan mamman anmält honom för misshandel, men den lades ner efter drygt en månad, enligt SMP:s uppgifter.

Paret hade levt isär i två år, och i augusti gick en skilsmässa igenom efter nästan 20 års äktenskap. Det beslutet ska mannen ha överklagat i flera instanser, men skilsmässan blev slutligt klar i förra veckan.

I måndags hade socialtjänsten ett möte med familjen
Smålandsposten
Pappan ska själv ha larmat SOS
Expressen
Polisen: En djupt tragisk enskild händelse
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Cárcamo Storm: Kommer många ungdomar med föräldrar som vill prata
Smålandsposten
Hittades i en bostad på lördagseftermiddagen
www.tv4.se
Polisens utredning fortsätter
Sveriges Television
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