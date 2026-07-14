Uppgifter: Mossad försökte värva Irans tidigare president

I flera års tid försökte Israels underrättelsetjänst Mossad rekrytera Irans före detta president Mahmoud Ahmadinejad och förbereda honom för ett framtida maktövertagande i Iran. Det uppger iranska, israeliska och amerikanska tjänstemän för New York Times och Haaretz.

Kontakterna ska ha skett genom hemliga möten utomlands, bland annat på en klimatkonferens i Ungerns huvudstad Budapest 2024. Den dåvarande chefen för Mossad, David Barnea, ska personligen ha rest till Budapest för att träffa Ahmadinejad, som var Irans president 2005–2013.

I samband med att kriget mellan USA och Iran bröt ut i februari förde Mossad bort Ahmadinejad med syfte att installera honom som ny ledare vid ett regimskifte. Planen misslyckades dock. Enligt iranska källor ska den tidigare presidenten ha blivit ”upprörd” och lämnat det gömställe där Mossad placerat honom.

Ahmadinejad hålls nu i husarrest av Irans revolutionsgarde, enligt flera högt uppsatta iranska tjänstemän.

Att Mossad försökte rekrytera just Ahmadinejad förklaras med att han börjat distansera sig från den nuvarande regimen i Iran och börjat se sig själv som en möjlig reformledare, enligt uppgifterna.