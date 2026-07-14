ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Irans före detta President Mahmoud Ahmadinejad på en presskonferens i Teheran 2024. (Vahid Salemi / AP)
MellanösternkrisenIsrael vs Iran

Uppgifter: Mossad försökte värva Irans tidigare president

Av Emma Hedlin
Publicerad:

I flera års tid försökte Israels underrättelsetjänst Mossad rekrytera Irans före detta president Mahmoud Ahmadinejad och förbereda honom för ett framtida maktövertagande i Iran. Det uppger iranska, israeliska och amerikanska tjänstemän för New York Times och Haaretz.

Kontakterna ska ha skett genom hemliga möten utomlands, bland annat på en klimatkonferens i Ungerns huvudstad Budapest 2024. Den dåvarande chefen för Mossad, David Barnea, ska personligen ha rest till Budapest för att träffa Ahmadinejad, som var Irans president 2005–2013.

I samband med att kriget mellan USA och Iran bröt ut i februari förde Mossad bort Ahmadinejad med syfte att installera honom som ny ledare vid ett regimskifte. Planen misslyckades dock. Enligt iranska källor ska den tidigare presidenten ha blivit ”upprörd” och lämnat det gömställe där Mossad placerat honom.

Ahmadinejad hålls nu i husarrest av Irans revolutionsgarde, enligt flera högt uppsatta iranska tjänstemän.

Att Mossad försökte rekrytera just Ahmadinejad förklaras med att han börjat distansera sig från den nuvarande regimen i Iran och börjat se sig själv som en möjlig reformledare, enligt uppgifterna.

NYT beskriver det hela som ”anmärkningsvärt” – Ahmadinejad har förnekat Förintelsen och var den som påskyndade Irans kärnenergiprogram
NY Times  · Ofta betalvägg
Varken Mossad eller Ahmadinejads talesperson har kommenterat uppgifterna
www.haaretz.com
Ahmadinejad dök upp på begravningen av tidigare ayatolla Ali Khamenei förra veckan – hans första publika framträdande på flera månader
www.theguardian.com
bakgrund
 
Mahmoud Ahmadinejad
Wikipedia (sv)
Mahmoud Ahmadinejad (persiska: محمود احمدی‌نژاد, Mahmūd Ahmadīnežād [mæhmuːd(-e) æhmædiːneʒɒːd] ; ursprungligen Sabbaghian), född 28 oktober 1956 i Aradan i provinsen Semnan, är en iransk islamist som var landets president mellan den 2 augusti 2005 och den 3 augusti 2013. Han var tidigare borgmästare i huvudstaden Teheran (från 2003 till 2005).
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
MellanösternkrisenIsrael vs IranUSAIsraelMellanösternIranNordamerika Mahmoud AhmadinejadMossad