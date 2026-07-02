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Spaningsplanet Global Eye. (Stefan Jerrevång/TT)
Natos framtid

Uppgifter: Nato väljer spaningsplan från Saab

Av Magnus Eriksson
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Nato kommer vid nästa veckas möte i Ankara meddela att Saabs spaningsplan Global Eye ersätter den nuvarande åldrande flottan av spaningsplan, skriver Reuters, med hänvisning till källor.

Redan i våras kom det uppgifter om att Nato vill ersätta det nuvarande spaningsflyget E-3 Sentry, som tillverkas av amerikanska Boeing, skriver Di.

Varken Nato eller Saab vill kommentera Reuters uppgifter.

Nato och Saab har avböjt att kommentera till Reuters
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Beslutet väntas tillkännages på Natos toppmöte i Ankara nästa vecka
TT
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