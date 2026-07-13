Uppgifter: Pojke under 15 år gripen för dådet
En pojke under 15 år greps efter det misstänkta knivdådet mot en femårig flicka i en park i Helsingborg, enligt Aftonbladets och TV4:s uppgifter.
Gripandet ska sedan ha hävts och pojken lämnats över till socialtjänsten på grund av hans låga ålder.
Polisen är förtegen om ärendet.
– Det handlar om unga personer, säger presstalespersonen Jakob Palmgren till TV4.
Flickan fördes till sjukhus och vårdas för allvarliga skador. Enligt vittnesuppgifter till Helsingborgs Dagblad hade hon skador i halsområdet.
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