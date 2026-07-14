Uppgifter: Pojke under 15 gick oprovocerat till attack

Attacken mot en femårig flicka i en park i Helsingborg på måndagen ska ha skett helt oprovocerat. Den pojke som misstänks för attacken ska själv ha larmat 112, enligt uppgifter till Aftonbladet.

Pojken, som är under 15 år, har omhändertagits av socialtjänsten.

Flickan skadades allvarligt men hennes tillstånd var på tisdagen stabilt. Enligt uppgifter till Aftonbladet blev hon knivskuren.

Polisen vill inte uppge några detaljer om vad som har skett eller om pojken och flickan har någon relation till varandra sedan tidigare.