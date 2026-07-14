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Platsen där våldsdådet skedde. (Andreas Hillergren/TT / TT Nyhetsbyrån)
Skadade flickan i Helsingborg

Uppgifter: Pojke under 15 gick oprovocerat till attack

Av Emma Hedlin
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Attacken mot en femårig flicka i en park i Helsingborg på måndagen ska ha skett helt oprovocerat. Den pojke som misstänks för attacken ska själv ha larmat 112, enligt uppgifter till Aftonbladet.

Pojken, som är under 15 år, har omhändertagits av socialtjänsten.

Flickan skadades allvarligt men hennes tillstånd var på tisdagen stabilt. Enligt uppgifter till Aftonbladet blev hon knivskuren.

Polisen vill inte uppge några detaljer om vad som har skett eller om pojken och flickan har någon relation till varandra sedan tidigare.

Pojken ska ha sprungit från platsen
Aftonbladet
Femåriga flickans tillstånd stabilt efter våldsdådet
Sveriges Television
Bedöms vara en isolerad händelse (13 juli)
www.tv4.se
Vittne: Flickans mamma sa att de är på besök – de känner ingen här (13 juli)
Helsingborgs Dagblad  · Ofta betalvägg
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