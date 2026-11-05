USA:s utrikesminister Marco Rubio överväger att lämna sin post, uppger källor till Bloomberg. Enligt uppgifterna har han talat med tjänstemän i Vita huset om att avgå, men han ska ha ombetts att stanna kvar i rollen.

Uppgifterna förnekas kraftigt av utrikesdepartementets talesperson Dylan Johnson.

– Det är fullständigt felaktigt.

Rubio har pekats ut som en möjlig presidentkandidat och en avgång skulle ge honom möjlighet att distansera sig från Irankriget, som pekats ut som en förklaring till Republikanernas valfiasko.