Uppgifter: SAS vd aktuell för nytt toppjobb
SAS vd Anko van der Werff är en av toppkandidaterna till att ta över vd-rollen på Air Canada. Det uppger källor för Bloomberg.
Han väntas efterträda Michael Rousseau som i mars meddelade att han lämnar posten. Rousseau fick hård kritik för att inte ha pratat franska i samband med en flygolycka på La Guardia-flygplatsen i New York, där två Air Canada-piloter omkom.
Van der Werff har varit vd på SAS i närmare fem år. Dessförinnan var han vd på det colombianska flygbolaget Avianca.
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