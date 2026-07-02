Uppgifter: SAS vd aktuell för nytt toppjobb

SAS vd Anko van der Werff är en av toppkandidaterna till att ta över vd-rollen på Air Canada. Det uppger källor för Bloomberg.

Han väntas efterträda Michael Rousseau som i mars meddelade att han lämnar posten. Rousseau fick hård kritik för att inte ha pratat franska i samband med en flygolycka på La Guardia-flygplatsen i New York, där två Air Canada-piloter omkom.

Van der Werff har varit vd på SAS i närmare fem år. Dessförinnan var han vd på det colombianska flygbolaget Avianca.