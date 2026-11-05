En kvinna går över gatan i Teheran framför en stor affisch där det står ”Vi ska döda Trump”.

Trumpadministrationen har hållit hemliga samtal med Iran om att utvisa iranier under kriget, visar dokument som AP tagit del av.

Enligt dokumenten har amerikanska migrationsmyndigheter delat konfidentiell information om iranska asylsökande i USA med Irans styre, vilket bryter mot migrationsregler och sätter iranier i fara.

En stämningsansökan visar hur USA:s och Irans regeringar samarbetade för att identifiera iranier som frihetsberövats av migrationspolisen ICE och pressa dem att återvända till Iran.

I oktober planerade Trumpadministrationen enligt dokumenten att deportera iranier genom ett tredje land, men det förblev oklart exakt när och till vilket land.

USA:s departement för inrikes säkerhet har inte kommenterat uppgifterna.