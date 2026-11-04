Donald Trumps senaste besked är att han är ”helt och hållet beredd” att acceptera valresultatet och ”ser fram emot” att samarbeta med Demokraterna.

Om presidenten tänker stå fast vid sitt ord återstår att se. Enligt statsvetaren och USA-experten Emma Ricknell är det ytterst sällan som Trump kompromissar, samtidigt som det nya läget gör det svårt för presidenten att driva igenom sin politik.

– Någonstans kanske han inser att det är det mest realistiska, säger hon till DN.

Ungefär samtidigt som Trump meddelade sin positiva inställning till ett samarbete i en intervju med New York Times sa han till Fox News att han planerar att lägga veto mot Demokraternas ”vansinniga förslag”.