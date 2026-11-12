V-ledaren kräver att Centern väljer sida: ”Dags att fatta historiskt beslut”
Vänsterpartiet är ”självklart tillgängliga” att föra regeringsförhandlingarna framåt om Centerpartiet väljer att gå vidare i samtalen med de rödgröna partierna – men partiets ministerkrav står fast. Det säger V-ledaren Nooshi Dadgostar och vice partiledare Ida Gabrielsson (V) på en pressträff.
– Nu är det upp till Centerpartiet att fatta detta historiska besked. Avgörandet ligger i deras händer, säger Dadgostar.
Om C i stället väljer att ingå en alliansregering skulle man vara beroende av SD:s stöd, fortsätter hon.
– Det vore ett epokskifte i svensk politik om de tar steget mot Sverigedemokraterna.
Vänsterpartiet blixtinkallade till dagens pressträff med en halvtimmes varsel, men beskedet från partiet ligger i princip i linje med vad man tidigare sagt.