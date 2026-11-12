Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar (V) och vice partiledare Ida Gabrielsson (V) håller en pressträff om regeringsbildningen.

Vänsterpartiet är ”självklart tillgängliga” att föra regeringsförhandlingarna framåt om Centerpartiet väljer att gå vidare i samtalen med de rödgröna partierna – men partiets ministerkrav står fast. Det säger V-ledaren Nooshi Dadgostar och vice partiledare Ida Gabrielsson (V) på en pressträff.

– Nu är det upp till Centerpartiet att fatta detta historiska besked. Avgörandet ligger i deras händer, säger Dadgostar.

Om C i stället väljer att ingå en alliansregering skulle man vara beroende av SD:s stöd, fortsätter hon.

– Det vore ett epokskifte i svensk politik om de tar steget mot Sverigedemokraterna.

Vänsterpartiet blixtinkallade till dagens pressträff med en halvtimmes varsel, men beskedet från partiet ligger i princip i linje med vad man tidigare sagt.