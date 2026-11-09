Tidigare V-politiker som Expressen pratat med uttrycker stöd för partiledningens linje att inte backa i regeringsfrågan.

Stig Henriksson (V) är tidigare riksdagsledamot och framgångsrik kommunalpolitiker i Fagersta 1998–2014. Enligt honom vore det ”rent katastrofalt att fega ur när det gäller”.

Han frågar sig varför någon skulle rösta på Vänsterpartiet om de bara agerar dörrmatta till Socialdemokraterna.

– Vi har levt i 110 år av ensamhet och bara varit passiva stödjare. Fortsätter vi med det så får vi 110 till, säger han.