Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist debatterade inför valet mot KD:s Ebba Busch – snart kan de regera tillsammans.

M-ledaren Ulf Kristersson ser ut att kunna kuppa till sig en valseger, men de självutnämnda rödgröna valvinnarna har i så fall sig själva att skylla. Det tycks de politiska analytikerna vara ense om.

Socialdemokraterna är nu så pressade att deras relation till C nästan blivit värd ”vad som helst”, skriver Expressens Viktor Barth-Kron.

”Därför är det som nu håller på att ske en strategisk katastrof för S.”

Aftonbladets Oisín Cantwell sätter också fokus på Vänsterpartiet. Han konstaterar att till och med artisten Robyn Carlsson vädjat åt V att backa från sina ministerkrav.

”Det vore oklart av Dadgostar att rycka på axlarna. Inte för att Robyns åsikter i frågan är särskilt tunga, det är de inte, utan för att artisten representerar en hållning som fått fäste i vänsterkretsar”, skriver han.