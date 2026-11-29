Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson (S) under en pressträff efter sitt möte med talmannen.

Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterar nu Centerns beslut att stödja Ulf Kristersson. I ett inlägg på Instagram säger hon bland annat att den nya regeringen kommer att bli ”historiskt svag”.

– Centerpartiets förtroenderåd har beslutat att rösta ja till en Tidö-2-regering, tvärtemot det som svenska folket röstade för, säger Andersson.

Det var Centerpartiets förtroenderåd som på söndagen röstade ja till att stödja Ulf Kristersson (M) som statsminister. En omröstning om honom kommer att hållas under måndagen.