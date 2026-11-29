Miljöpartiet beklagar att Centerpartiets förtroenderåd röstat ja till att stödja Ulf Kristersson (M) som statsminister. Det skriver språkröret Daniel Helldén i ett inlägg på X.

”Centerpartiet hade ett val. Vi var långt framme i förhandlingarna om en ny riktning för hela landet. Med politik för sänkta utsläpp, fler jobb, stärkt välfärd och ett öppet, demokratiskt Sverige. Det är beklagligt att C valde att lämna och i stället göra sig beroende av SD”, skriver han.