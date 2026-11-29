Miljöpartiet: ”Beklagligt att C valde att lämna”
Miljöpartiet beklagar att Centerpartiets förtroenderåd röstat ja till att stödja Ulf Kristersson (M) som statsminister. Det skriver språkröret Daniel Helldén i ett inlägg på X.
”Centerpartiet hade ett val. Vi var långt framme i förhandlingarna om en ny riktning för hela landet. Med politik för sänkta utsläpp, fler jobb, stärkt välfärd och ett öppet, demokratiskt Sverige. Det är beklagligt att C valde att lämna och i stället göra sig beroende av SD”, skriver han.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen