V-ledaren Nooshi Dadgostar menar att Centerpartiet bryter ett löfte mot sina egna väljare genom söndagens beslut att stödja Ulf Kristersson (M) som statsminister.

”Det är ett historiskt svek mot de som valde Centerpartiet just på grund av deras motstånd mot SD”, skriver hon på Bluesky och fortsätter:

”Elisabeth Thand Ringqvist har fått sin vilja igenom. Den här regeringen innebär inte en ny inriktning för Sverige. Det blir mer av samma sak, med ett Tidöparti till”.