Carl Bildt på scen under onsdagens helt fullsatta Studentafton på Lunds Stadsteater.

Sveriges tidigare statsminister Carl Bildt (M) gläds åt att Centerpartiets förtroenderåd röstat ja till att stötta Ulf Kristersson (M) som statsminister för en minoritetsregering.

Bildt skriver på X om att ”politiska justeringar” är att vänta men att den borgerliga minoritetsregeringen kan verka skyddad av ”den splittrade oppositionen”

”Vänsterpartierna, som något förhastat firade segern efter valet, kommer nu för en tid att sjunka ner i ångest och depression”, skriver han.