V-ledaren Nooshi Dadgostar rasar mot Centerpartiets invit till M-ledaren Ulf Kristersson, skriver Aftonbladet.

– Centerpartiet har gjort det som ingen trodde: Öppnat upp för Sverigedemokraterna, säger hon till tidningen.

Hon säger att hon ”personligen är väldigt upprörd” – inte minst för att C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist under hela valrörelsen gjort ett stort nummer av sitt partis mål om att stoppa SD:s inflytande.

Som Dadgostar ser det är C:s öppenhet till Kristersson raka motsatsen. Detta eftersom Sverigedemokraterna, som vågmästare, enligt henne skulle få det ”största inflytandet och makten över Sverige och våra liv” som partiet någonsin haft.