V ropade hatramsa i Pride-tåget: ”Klart olämpligt”

I en kort video från lördagens prideparad i Malmö hörs deltagare i Vänsterpartiets del av tåget ropa slagorden ”Hela Malmö hatar polisen”. Ett ”klart olämpligt sätt att uttrycka sig”, skriver Jonas Lindberg i partiledningen till TT.

”Vi kommer att ta en diskussion internt för att se till att det inte upprepas”, fortsätter han.

Vänsterpartiet Malmös ordförande Tove Karnerud säger till Sydsvenskan att ramsan inte ska tolkas bokstavligt, utan som en protest mot rasism och homofobi inom myndigheten.

– Vi hatar så klart inte polisen som myndighet eller så, säger hon.