Zelenskyj och Trump vid ett möte i samband med FN:s generalförsamling.

Donald Trump kan behöva ändra sin inställning till Ukraina när Demokraterna nu tagit över makten i USA:s kongress. Det tror USA-experten Jan Hallenberg vid Utrikespolitiska institutet.

– Jag tror att han kommer att bli tvungen att förskjuta sin politik något i Ukrainas riktning, säger han till TT.

Demokraterna har i hög utsträckning varit kritiskt mot Trumps nära relation till Ryssland. Även vissa republikaner har varit missnöjda med presidentens inställning till kriget, och om partierna kan samarbeta kan flera lagförslag röstas igenom i kongressen, tror Hallenberg.

— Då kan det börja bita.