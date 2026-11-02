USA:s vicepresident JD Vance avslutar sitt kampanjdeltagande inför mellanårsvalet i hemdelstaten Ohio.

I sitt sista tal på måndagskvällen uppmanar han invånarna att rösta på Jon Husted, republikansk kandidat i senatsvalet, och Vivek Ramaswamy, som siktar på att bli guvernör.

Vance säger att det är alternativen för den som vill ha ”låga skatter, sunt förnuft och patriotiska amerikanska värderingar”. Han håller inte igen när han beskriver valets betydelse.

– Jag vill påminna er om att vi står inför det viktigaste mellanårsvalet i mitt liv.

Ohio anses vara en av de viktigaste delstaterna i kampen om majoriteten i senaten.