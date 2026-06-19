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En kvinna stoppar ett mynt i plånboken. Illustrationsbild. (Henrik Montgomery/TT / TT Nyhetsbyrån)
Elpriserna

Var tredje fick under hundralappen i elstöd – Aurora fick två kronor

Av Tor Gasslander
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Var tredje person som får ta del av regeringens elstöd får hundra kronor eller mindre. Det visar en sammanställning som Ekot har gjort.

För Aurora Åstrand i Klippan blev stödet två kronor.

– Jag trodde nog att det var ett litet skämt. Administrationen måste ju kosta mer än själva beloppet, säger hon till radion.

Elstödet infördes av regeringen som svar på vinterns höga elpriser. John Hassler, professor i makroekonomi, säger att det knappast påverkar hushållens ekonomi om man får ”några tjugolappar” flera månader efter att man hade höga räkningar.

De flesta väntas ha fått elstödet utbetalt till midsommar
radio+text · Sveriges Radio
Sören i Toftbyn fick bara hälften så mycket som Aurora (17 juni)
Expressen
Jessika fick i sin tur sju gånger så mycket som Sören (12 juni)
Nya Wermlands-Tidningen  · Ofta betalvägg
Så beräknas elstödet
bakgrund · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg
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