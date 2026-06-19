Var tredje fick under hundralappen i elstöd – Aurora fick två kronor

En kvinna stoppar ett mynt i plånboken. Illustrationsbild.

Var tredje person som får ta del av regeringens elstöd får hundra kronor eller mindre. Det visar en sammanställning som Ekot har gjort.

För Aurora Åstrand i Klippan blev stödet två kronor.

– Jag trodde nog att det var ett litet skämt. Administrationen måste ju kosta mer än själva beloppet, säger hon till radion.

Elstödet infördes av regeringen som svar på vinterns höga elpriser. John Hassler, professor i makroekonomi, säger att det knappast påverkar hushållens ekonomi om man får ”några tjugolappar” flera månader efter att man hade höga räkningar.