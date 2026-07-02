Just nu: USA tar ledningen mot Bosnien-Hercegovina
USA–BOS 1–0 | Folarin Balogun förlöste publiken i San Francisco när han i den 45:e matchminuten sköt in 1–0. Målet, som uppstod genom ett missförstånd i bosniskt straffområde, var en revansch för Balugun som tidigare haft en boll inne, som blivit bortvinkad för offside.
USA har haft störst bollinnehav och flest chanser i den första halvleken, men Bosnien-Hercegovina har varit uppe i några anfallsvågor och är inte helt oävna.
Det är halvtidsvila i väntan på andra halvlek.
Vinnaren i matchen möter Belgien i nästa omgång.
Matchfakta: USA–Bosnien-Hercegovina 1–0 (1–0)
1–0 Folarin Balugun (45)
Laguppställningarna
USA
Matt Freese – Sergino Dest, Chris Richards, Antonee Robinson – Tim Ream, Alex Freeman, Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman – Christian Pulisic, Folarin Balogun.
Bosnien-Hercegovina
Nikola Vasilj – Tarkik Muharemovic, Sead Kolasinac, Amar Dedic, Nikola Katic, Stjepan Radeljic – Armin Gigovic, Ivan Sunjic – Ermedin Demirovic, Edin Dzeko, Kerim Alajbegovic.