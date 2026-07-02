Just nu: USA tar ledningen mot Bosnien-Hercegovina

USA–BOS 1–0 | Folarin Balogun förlöste publiken i San Francisco när han i den 45:e matchminuten sköt in 1–0. Målet, som uppstod genom ett missförstånd i bosniskt straffområde, var en revansch för Balugun som tidigare haft en boll inne, som blivit bortvinkad för offside.

USA har haft störst bollinnehav och flest chanser i den första halvleken, men Bosnien-Hercegovina har varit uppe i några anfallsvågor och är inte helt oävna.

Det är halvtidsvila i väntan på andra halvlek.

Vinnaren i matchen möter Belgien i nästa omgång.