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Folarin Balogun firar sitt mål. (Julio Cortez /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMSlutspelet

Just nu: USA tar ledningen mot Bosnien-Hercegovina

Av Daniel Persson
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USA–BOS 1–0 | Folarin Balogun förlöste publiken i San Francisco när han i den 45:e matchminuten sköt in 1–0. Målet, som uppstod genom ett missförstånd i bosniskt straffområde, var en revansch för Balugun som tidigare haft en boll inne, som blivit bortvinkad för offside.

USA har haft störst bollinnehav och flest chanser i den första halvleken, men Bosnien-Hercegovina har varit uppe i några anfallsvågor och är inte helt oävna.

Det är halvtidsvila i väntan på andra halvlek.

Vinnaren i matchen möter Belgien i nästa omgång.

Matchfakta: USA–Bosnien-Hercegovina 1–0 (1–0)

1–0 Folarin Balugun (45)

Laguppställningarna

USA

Matt Freese – Sergino Dest, Chris Richards, Antonee Robinson – Tim Ream, Alex Freeman, Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman – Christian Pulisic, Folarin Balogun.

Bosnien-Hercegovina

Nikola Vasilj – Tarkik Muharemovic, Sead Kolasinac, Amar Dedic, Nikola Katic, Stjepan Radeljic – Armin Gigovic, Ivan Sunjic – Ermedin Demirovic, Edin Dzeko, Kerim Alajbegovic.

TV4 sänder matchen
www.tv4play.se
Radiosporten refererar live
Sveriges Radio
Fifas matchblogg
www.fifa.com
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Fotbolls-VMSlutspelet