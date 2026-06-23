Värmeböljan på väg hit – gul varning utfärdad
Den europeiska värmeböljan närmar sig Sverige, och nu har SMHI gått ut med en gul varning i delar av Blekinge och Kalmar län.
Under torsdagen och fredagen kan temperaturen i området stiga över 30 grader, skriver SMHI.
”Drick vatten och ta det lugnt. Håll koll på inomhustemperaturen och hitta sätt att svalka dig.”
Värmen sprider sig sedan norrut, och i helgen väntas temperaturer på runt 30 grader på många håll i södra Sverige. Enligt Klarts meteorolog Lasse Rydqvist kan det bli närmare 35 i östra Småland, Skåne och Blekinge i helgen, skriver Aftonbladet.
I början av nästa vecka drar mer ostadigt väder in med regn och svalare temperaturer.
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