Den politiska koalition som såg ut att vara på väg att bildas i region Västernorrland har spruckit, rapporterar DN.

En majoritet bestående av C, SD, KD, V och de två lokala partierna Norrlandspartiet och Sjukvårdspartiet har gemensamt försökt ta över makten från S och M. Gemensamt vill koalitionen rädda omstridda Sollefteå sjukhus.

Men förhandlingarna har strandat och Norrlandspartiet har nu lämnat in en motion om extraval.

– Antingen är det någon som viker sig på sjukhuset eller så blir det extraval, säger Norrlandspartiets Robert Thunfors.

Beslutet att lägga ner Sollefteå sjukhus fattades av den styrande koaltionen under förra mandatperioden och har fått mycket hård kritik.