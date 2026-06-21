Vattenspegeln ska tömmas och repareras – igen

Vattenspegeln vid Lincoln Memorial i Washington, som nyligen renoverats för motsvarande 122 miljoner kronor, ska tömmas på vatten och repareras igen. Det skriver Donald Trump på Truth Social.

Enligt presidenten har byggnaden utsatts för sabotage av vandaler som skurit i bassängen med kniv och hällt frätande vätskor i vattnet. Några bevis för detta har inte presenterats, men flera personer ska ha gripits.

”Vi är väldigt nöjda med vad vi har gjort med den här magnifika byggnaden, och vi kommer att laga den snabbt så att den blir lika vacker som den var”, skriver Trump.