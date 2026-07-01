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Viaplay. (Fredrik Sandberg/TT)
Svenska näringslivet

Viaplay i miljardaffär – säljer i Nederländerna

Av Aron Sigblad
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Streamingbolaget Viaplay säljer sin nederländska streaming- och tv-verksamhet till DPG Media-ägda Videoland i en affär värd motsvarande runt 1,6 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kapitalet gör det möjligt för bolaget att minska sin nettoskuld och stärka den finansiella ställningen, skriver vd  Jørgen Madsen Lindemann i en kommentar.

Verksamheten i Nederländerna omsatte under 2025 motsvarande 1,65 miljarder kronor.

Transaktionen är villkorad av godkännande från relevanta regulatoriska myndigheter
pressmeddelande · mfn.se
Viaplay: Påverkar transaktionen inte koncernens finansiella mål för helåret 2026
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