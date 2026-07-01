Viaplay i miljardaffär – säljer i Nederländerna

Streamingbolaget Viaplay säljer sin nederländska streaming- och tv-verksamhet till DPG Media-ägda Videoland i en affär värd motsvarande runt 1,6 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kapitalet gör det möjligt för bolaget att minska sin nettoskuld och stärka den finansiella ställningen, skriver vd Jørgen Madsen Lindemann i en kommentar.

Verksamheten i Nederländerna omsatte under 2025 motsvarande 1,65 miljarder kronor.