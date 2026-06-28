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Mexikos president Claudia Sheinbaum. (Fernando Llano/AP, Ginnette Riquelme/AP/TT)
Utrikes

Misshandlades av sin man – bad presidenten om hjälp

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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En video som visar hur den tidigare olje-vd:n Víctor Rodríguez Padilla misshandlar sin fru har blivit en fråga på högsta politiska nivå i Mexiko, rapporterar El País.

Det var i fredags som Rodríguez Padillas fru María Felicia Jiménez publicerade en video där han under flera minuter syns knuffa och slita henne i håret, rapporterar El Financiero. I samband med att hon lade ut videon bad Jiménez om hjälp från Mexikos president Claudia Sheinbaum.

”Allt som riskerar att hända mig och mina barn är Víctor Rodríguez Padillas fel. Hjälp mig”, skrev Jiménez.

Rodríguez Padilla var fram till i maj vd för det statliga mexikanska oljebolaget Pemex. Han misstänks nu för ”våld mot en kvinna” och utreds för brott, skriver Milenio.

Regeringen säger sig ha kontaktat Jiménez (spanska)
elpais.com
Rodríguez Padilla: ”Jag samarbetar med utredningen” (spanska)
www.elfinanciero.com.mx
Myndighet backar från att anställa Rodríguez Padilla efter anklagelserna (spanska)
www.jornada.com.mx
Jiménez har uppgett att hon har varit rädd att berätta om våldet tidigare (spanska)
www.milenio.com
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