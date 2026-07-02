Morgonsvepet

Viktigaste nyheterna på tre minuter

En man har skjutits ihjäl i Malmö på onsdagen. (TT)

Man död efter skjutning i Malmö

En man har dött efter att ha skjutits i stadsdelen Västra hamnen i Malmö på onsdagskvällen. Det är den första dödsskjutningen i Sverige sedan slutet av april. En man i 30-årsåldern har gripits misstänkt för mord.

Massiv attack mot Kyiv under natten

Ryssland har under onsdagskvällen och natten riktat omfattande attacker med drönare och robotar mot Ukraina, bland annat mot huvudstaden Kyiv. Samtliga av stadens tio distrikt är påverkade. ”Kyiv är under en rasande attack. Stanna i skyddsrummen”, skriver stadens borgmästare Vitalij Klytjko på Telegram.

Potter lovar att stanna till 2028: ”Känner ansvar”

Sveriges förbundskapten Graham Potter lovar att stanna på posten åtminstone över EM 2028, som avgörs på de brittiska öarna. På sin senaste presskonferens sa engelsmannen att rollen är bland det största han upplevt. – Det är minnen för livet. Du känner också ett stort ansvar och att du är en del av något större eftersom du representerar en hel nation, sa Potter.

Fler nyheter i korthet

Håll utkik under dagen

Klockan 11 kommer dom mot en 15-åring med koppling till ett våldsbejakande nätverk som åtalats för en storbrand i Ängelholm.

Västmanlands tingsrätt meddelar samtidigt dom i mål mot en man som står åtalad för mord på sin hustru i Västerås i november förra året. Han är även åtalad för mordförsök på sin son vid samma tillfälle.

Örebro tingsrätt meddelar dom i mål där tre personer står åtalade för inblandning i en skottlossning utanför Örebro moské den 15 augusti 2025. En man dog och en annan man skadades i skjutningen.

Innan dess bjuder regeringen in till traditionsenlig sommarfika där närvarande statsråd redogör för dagens regeringsbeslut. Klockan 10.

EU-domstolen kommer med utslag kring Google-överklagande av miljardböter till EU från 2018 och 2022.

Författaren Maria Maunsbach sommarpratar i P1.

HD-domaren Amy Coney Barrett – så blev hon en ”förrädare”

Varför röstar en av USA:s mest konservativa domare så ofta emot presidenten som gav henne jobbet? Efter domen om vem som får räknas som amerikan kallas hon ”förrädare”. Amy Coney Barrett är inte beredd att ge Donald Trump obegränsad makt.

Så slutade nattens VM-matcher

Efter Englands sena vändning mot Kongo-Kinshasa blev mötet mellan Belgien och Senegal ännu mer dramatiskt. Belgien ledde med två mål med tio minuter kvar av matchen och vann till slut med 3–2. Matchen mellan USA och Bosnien-Hercegovina blev inte lika dramatisk. Värdnationen vann med 2–0 och får nu möta Belgien i åttondelsfinal.

Till sist