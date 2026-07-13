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Polis på plats. (Mikael Nilsson / TT / Mikael Nilsson )
Skadade flickan i Helsingborg

Vittne: Mamman sa att de inte känner någon här

Av Joel Malmén
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En tonårsflicka och hennes mamma blev vittne till det misstänkta knivdådet mot en femårig flicka i Helsingborg, skriver Helsingborgs Dagblad.

Hon berättar för tidningen att de hörde tumult i parken och såg hur en man plockade upp flickan, som hade skador i eller runt halsen, i sin famn. De blev inte vittnen till själva dådet, men flera i parken uppfattade det som att flickan blivit angripen.

– Min mamma frågade flickans mamma ”är det någon ni känner som gjort det?” Men hon sa att de är på besök från ett annat land, de känner ingen här, säger vittnet.

Flickan vårdas på sjukhus med allvarliga skador. En person är gripen, enligt Aftonbladets uppgifter.

Vittnet: ”Det känns ont att se en liten tjej bli skadad”
Helsingborgs Dagblad  · Ofta betalvägg
Stor polisinsats
Aftonbladet
Uppgifter: Handlar om skärskador
Sveriges Television
Polisen är förtegen
TT
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