VM-framgångar kan ge miljardintäkter till brittiska pubar
Om England tar sig hela vägen till finalen i fotbolls-VM räknar branschorganisationen för brittiska pubar med extra intäkter på runt 3,5 miljarder kronor för landets pubar, skriver Bloomberg. 55 miljoner extra pints öl beräknas i så fall säljas. Enligt organisationen borde runt 4 miljoner pints ha sålts bara under kvällens match mot Kongo.
Bankkortsdata från Barclays pekar på att korttransaktionerna på pubar steg med 50 procent kvällen då England mötte Kroatien i gruppspelet.
En analys från Deutsche Bank pekar på att VM kan leda till ett månatligt BNP-lyft på 0,2 procent för den brittiska ekonomin om England når semifinalen i turneringen.
England vann matchen mot Kongo med 2–1.
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