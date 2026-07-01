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Engelska supportrar på en pub i Hepburn under matchen mot Kroatien. (Scott Heppell /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMSlutspelet

VM-framgångar kan ge miljardintäkter till brittiska pubar

Av Magnus Eriksson
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Om England tar sig hela vägen till finalen i fotbolls-VM räknar branschorganisationen för brittiska pubar med extra intäkter på runt 3,5 miljarder kronor för landets pubar, skriver Bloomberg. 55 miljoner extra pints öl beräknas i så fall säljas. Enligt organisationen borde runt 4 miljoner pints ha sålts bara under kvällens match mot Kongo.

Bankkortsdata från Barclays pekar på att korttransaktionerna på pubar steg med 50 procent kvällen då England mötte Kroatien i gruppspelet.

En analys från Deutsche Bank pekar på att VM kan leda till ett månatligt BNP-lyft på 0,2 procent för den brittiska ekonomin om England når semifinalen i turneringen.

England vann matchen mot Kongo med 2–1.

VM kan ge stora intäkter till pubar - men sena matcher kan slå mot ekonomin
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