VM:s minsta land överraskade – innan Tyskland krossade dem
Tyskland krossade den lilla önationen Curaçao med 7–1 i gruppspelspremiären i amerikanska delstaten Texas.
Men innan dess bjöd Curaçao på en överraskande kvittering till 1–1 i mitten av första halvlek. Målet gjordes av Livano Comenencia och beskrevs som ”chockerande” av internationella medier.
Ställningen var lika i 17 minuter innan Nico Schlotterbeck nickade in 2–1 på en hörna.
Den karibiska önationen är det minsta land som någonsin spelat i ett VM, både sett till yta och befolkning, skriver TT. Curaçao är mindre än Öland.
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