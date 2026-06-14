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Curaçaos Juninho Bacuna, till vänster, och Tyskland Felix Nmecha, till höger- (Eric Gay /AP/TT)
Fotbolls-VMGruppspelet

VM:s minsta land överraskade – innan Tyskland krossade dem

Av Alice Hermansson
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Tyskland krossade den lilla önationen Curaçao med 7–1 i gruppspelspremiären i amerikanska delstaten Texas.

Men innan dess bjöd Curaçao på en överraskande kvittering till 1–1 i mitten av första halvlek. Målet gjordes av Livano Comenencia och beskrevs som ”chockerande” av internationella medier.

Ställningen var lika i 17 minuter innan Nico Schlotterbeck nickade in 2–1 på en hörna.

Den karibiska önationen är det minsta land som någonsin spelat i ett VM, både sett till yta och befolkning, skriver TT. Curaçao är mindre än Öland.

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Önationen har 158 000 invånare
TT
Tyskland har vunnit VM fyra gånger
Aftonbladet
Matchen spelades i Houston
Reuters  · Ofta betalvägg
BBC liverapporterade
live · BBC
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