VM:s minsta land överraskade – innan Tyskland krossade dem

Curaçaos Juninho Bacuna, till vänster, och Tyskland Felix Nmecha, till höger-

Tyskland krossade den lilla önationen Curaçao med 7–1 i gruppspelspremiären i amerikanska delstaten Texas.

Men innan dess bjöd Curaçao på en överraskande kvittering till 1–1 i mitten av första halvlek. Målet gjordes av Livano Comenencia och beskrevs som ”chockerande” av internationella medier.

Ställningen var lika i 17 minuter innan Nico Schlotterbeck nickade in 2–1 på en hörna.

Den karibiska önationen är det minsta land som någonsin spelat i ett VM, både sett till yta och befolkning, skriver TT. Curaçao är mindre än Öland.