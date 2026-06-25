VM-svepet: Bisarra bilder – ras på svenska arenan

Nattens resultat

Tre grupper spelades färdigt under natten, vilket innebär sex spelade matcher. I grupp B besegrade Schweiz Kanada med 2-1, efter en mållös första halvlek. Bosnien Hercegovina vann över Qatar med 3-1. Resultaten innebär att Schweiz och Kanada går vidare medan Bosnien Hercegovina slutar trea i gruppen. Matcherna i grupp C slutade med seger för Marocko mot Haiti, 4-1, samtidigt som Brasilien slog Skottland med 3-0. Brasilien vinner därmed gruppen före Marocko. Skottland blir trea. I grupp A vann Mexiko och Sydafrika sina matcher mot Tjeckien respektive Sydkorea. Just Mexiko och Sydafrika slutar också etta och tvåa i gruppen med Sydkorea på tredje plats. Ettorna och tvåorna i grupperna är klara för sextondelsfinal, medan treorna får invänta övriga resultat.

Ras på Sveriges VM-arena inför träningen

Det pågår en stor renovering på den svenska träningsarenan i Dallas. När laget under onsdagen kom till arenan för träning inför matchen mot Japan hade en byggnad rasat över läktaren, skriver Sportbladet. – Det var meningen att det skulle falla åt andra hållet, säger en anställd. Den svenska landslagschefen Stefan Pettersson säger att det troligen handlade om en detonation som gick fel. Träningen kunde dock genomföras som planerat. – Det var lite stora ögon när man kom, säger Pettersson. Läs mer här.

Sydafrika till historisk sextondelsfinal

Sydafrikas seger mot Sydkorea innebär att laget är vidare till sextondelsfinal i VM för första gången någonsin. Stor hjälte blev Thapelo Maseko som gjorde matchens enda mål i den andra halvleken. Efter slutsignalen föll förbundskapten Hugo Broos ner på knä medan spelarna firade vilt. Laget kan därmed sägas ha tagit revansch efter den tunga 3-0-förlusten i VM:s öppningsmatch mot Mexiko. Läs mer här.

Lagkompisarna överraskade Messi på födelsedagen

Argentinas storstjärna Lionel Messi fyllde 39 år igår, vilket hans lagkamrater inte missade att uppmärksamma, rapporterar Sports Illustrated. Spelarna överraskade Messi genom att klä sig i specialtryckta t-shirts med en bild på var och en av dem tillsammans med stjärnan. Messi blir den tolfte utespelaren genom historien att spela en VM-match efter sin 39-årsdag när Argentina möter Jordanien på lördag. Läs mer här.

Läget i det svenska laget

Sverige gör sig redo för fredagens ödesmatch mot Japan. Tack vare Brasiliens 3-0-seger mot Skottland är det helt klart att det räcker med oavgjort för att Sverige ska ta sig vidare i VM, skriver Sportbladet. Även vid förlust mot Japan har Sverige goda chanser att ta sig vidare. Enligt en statistisk modell från Norska VG är de svenska chanserna till avancemang på förhand 92 procent, men det gäller att undvika en förlust med stora siffror. Blir Sverige etta i gruppen väntas sextondelsfinal mot Marocko, vid en andraplats väntas Brasilien och om det blir en tredjeplats står Frankrike för motståndet. Enligt förbundskapten Graham Potter är hela den svenska truppen tillgänglig för spel. Läs mer här och här.

Håll utkik