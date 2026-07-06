VM-svepet: Harry Kane sjöng sig hes med fansen

Natten stavas Norge, som med 2–1 besegrade Brasilien och därmed tog sig till kvartsfinal. Där väntar England som fick kämpa för sin 3–2-seger mot värdlandet Mexiko.

Englands målkung Harry Kane verkar ha tagit i rejält – inte bara på planen mot Mexiko, utan under firandet efteråt.

De engelska spelarna sjöng Oasis ”Wonderwall” tillsammans med publiken efter segern. Och hjälten Kane tycks inte ha hållit igen. I en intervju strax efteråt går det knappt att höra vad han säger.

– Förlåt, jag har sjungit så jag kan knappt prata, säger han.

Läs mer och se intervjun här.