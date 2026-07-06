VM-svepet: Harry Kane sjöng sig hes med fansen
Nattens resultat
Natten stavas Norge, som med 2–1 besegrade Brasilien och därmed tog sig till kvartsfinal. Där väntar England som fick kämpa för sin 3–2-seger mot värdlandet Mexiko.
Harry Kane tappar rösten efter segern
Englands målkung Harry Kane verkar ha tagit i rejält – inte bara på planen mot Mexiko, utan under firandet efteråt.
De engelska spelarna sjöng Oasis ”Wonderwall” tillsammans med publiken efter segern. Och hjälten Kane tycks inte ha hållit igen. I en intervju strax efteråt går det knappt att höra vad han säger.
– Förlåt, jag har sjungit så jag kan knappt prata, säger han.
Läs mer och se intervjun här.
Haaland tangerar Zlatans rekord
Erling Haaland är ikapp Zlatan Ibrahimovic. Med sin två mål mot Brasilien nådde den norske anfallsstjärnan 62 landslagsmål – lika många som Ibrahimovic gjorde för Sverige på 122 landskamper.
Därmed tangerar Haaland Fifa-rekordet för flest landslagsmål av en skandinavisk spelare. Redan i lördagens drabbning mot England kan norrmannen bli ensam rekordhållare.
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Håll utkik
Åttondelsfinalerna rullar på. Först gör Cristiano Ronaldos Portugal upp mot Spanien, i vad som kan bli storstjärnans sista VM-match någonsin.
Senare under natten möts USA och Belgien. Snackisen är värdlandets anfallsstjärna Folarin Balogun, vars avstängning hävts. Enligt uppgift efter ett personligt samtal mellan president Donald Trump och Fifa-chefen Gianni Infantino.
Kvällens matcher:
21.00: Portugal–Spanien (TV4)
02.00: USA–Belgien (TV4)