VM-svepet: Lämnar skadad – har inte spelat en sekund

Jordan Henderson skadade sig under Englands firande efter vinsten mot Mexiko. (Eduardo Verdugo/AP/TT)

Nattens resultat

Donald Trump drog i trådar för att hjälpa USA:s landslag, men inte ens ett samtal till Fifa räckte för att hålla laget kvar i världsmästerskapet. I natt körde Belgien över värdlandet och vann med komfortabla 4–1. Stor matchhjälte blev Charles de Ketelaere som gjorde två av Belgiens mål. Resultatet innebär att samtliga värdnationer – USA, Mexiko och Kanada – förlorade sina åttondelsfinaler. Tidigare på kvällen drog Spanien det längsta strået mot grannlandet Portugal i en tät och chansrik match. Avgörandet dröjde dock till den 91:a minuten då inhopparen Mikel Merino hittade rätt. Därmed blir det Belgien mot Spanien i en av kvartsfinalerna.

En minnesvärd match för en oanvänd avbytare

Jordan Henderson ser ut att ha blivit historisk i åttondelsfinalen mot Mexiko. För frågan är om någon annan spelare lyckats med bravaden att både få gult kort och bli skadad i en match som den inte spelat i? Den 36-årige mittfältaren satt på bänken mot Mexiko, men kom först med i matchprotokollet efter att ha skrikit på domaren. När England sedan säkrat segern blev han så glad att han hoppade över en reklamskylt och bröt handleden. För Henderson blir det nu att följa det fortsatta VM-äventyret från läktaren. Läs mer här.

Kylian Mbappé stöttas av Macron efter rasistisk attack

Efter att Frankrike vann sin åttondelsfinal mot Paraguay gjorde den paraguyanska senatorn Celeste Amarilla ett grovt rasistiskt inlägg på X, riktat mot den franska superstjärnan Kylian Mbappé. ”Den där vilden lärde sig aldrig ens att skriva. I stället för bröstmjölk så sög han på kokosnötter och de mest civiliserade varelser han någonsin hörde talas om var chimpanser”, skrev Amarilla bland annat. Mbappé svarade kort därefter att Amarilla inte representerar Paraguay, som han beskriver som ”ett land som visade passion och heder under hela turneringen”. Och den franska stjärnan får stöd från högsta politiska ort hemma i Frankrike. President Emmanuel Macron skriver på X att han står bakom Mbappé och hela den franska truppen när den utsätts för rasistiska attacker. Läs mer här.

Shakira eller Jon Bon Jovi – det är frågan

Officiellt är det Shakira och ”Dai dai” som är VM:s officiella låt. Men att döma av vilken musik som spelas på arenorna under avbrotten i VM-matcherna, så tycks Bon Jovis ”Livin’ on a Prayer” också ligga bra till. På sin hemsida skryter Internationella Fotbollförbundet om att man valt ut 750 låtar som ska förena fotbollsfans och skapa god stämning på fotbollsläktarna. Men om det är någon låt som arrangörerna tycks ha fått lite mer feeling för så är det denna ”all-time classic”, som Fifa själv benämner den. Mot bakgrund av låtlistan döljs det faktum att USA varit ett framstående musikland även de senaste decennierna. En majoritet av låtarna som spelas hade nämligen lika gärna kunnat vara med senast det spelades ett fotbollsmästerskap i landet – för 32 år sedan. Läs mer om låtvalen i VM här

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