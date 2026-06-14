VM-svepet: Lindelöf i tårar – ”kan vi ta en paus?”

Brasilien spelade lika mot Marocko. (TT)

Nattens resultat

Nattens stora snackis blev matchen mellan Brasilien och Marocko. Brasilien – som tagit hem flest VM-guld genom tiderna – inledde den här VM-resan med en kalldusch. Det blev nämligen ett poäng vardera för lagen då de spelade lika. ”Du vinner inte VM baserat på din första match”, konstaterade Brasiliens tränare Carlo Ancelotti efter matchen. Skottland, som gjorde sitt första VM på nästan tre decennier, fick däremot en skön start. Laget vann enkelt i premiärmatchen mot Haiti. Tidigare under kvällen kom dygnets första chock när Schweiz spelade 1–1 mot nederlagstippade Qatar.

Fifa erkänner fel – VAR slutade fungera

Det var arga scener som utspelade sig efter Schweiz 1–0-mål mot Qatar. Orsaken: Det såg ut att vara offside i den situation som senare blev en straff. Men tv-tittarna fick inga svar och brittiska profilen Gary Neville gick så långt att likna Fifa vid en diktatur. Under natten erkände dock Fifa varför inga bilder visades. ”Ett kort tekniskt problem” ledde till att grafiken inte kunde genereras. Läs mer här.

Brasiliens Paquetá sågas: ”Trodde han var full”

Brasiliens Lucas Paquetá sågas rejält efter kallduschen mot Marocko – han såg nämligen ut att vara packad på planen. – Jag trodde att han var full i 45 minuter, säger experten Bojan Djordjic i SVT:s studio. Mittfältaren fick chansen från start men hade stora problem och tappade bollen hela tiden. Efter en timmes spel blev han utbytt. Läs mer här.

Kaos på Sveriges sista träning – SVT kom inte in

När Sverige hade sin sista träning inför premiären fick SVT inte komma in. Trots att träningen håller öppet för media i 15 minuter fick SVT:s reporter Björn Nordling vända hem. – Vi är extremt missnöjda, säger han till Sportbladet. Samtidigt fick teamet från TV4 sitta inlåsta i ett rum, vaktat av det mexikanska nationalgardet, i väntan på att den öppna kvarten skulle dra igång. Anledningen till strulet beror på att landslaget fick flytta träningen till utanför stadskärnan där säkerhetspådraget var ett annat. SVT var också lite sena till träningen. Läs mer här.

Läget i det svenska laget

Det faktum att Victor Nilsson Lindelöf får leda ut Sverige på plan som lagkapten i nattens premiär mot Tunisien gör honom tårögd. I en video publicerad av Svenska fotbollsförbundet berättar han om hur stolt han känner sig. – Får vi ta en liten paus, jag blev lite känslosam, säger han och försöker hålla tårarna tillbaka. – Allting blir extra stort, säger han om uppdraget han fått.

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