VM-svepet: Nya Zeelands osannolika svit lever vidare

Irans Mohammad Mohebi gör Charlotte Hornets-stjärnan LaMelo Balls signaturgest. (TT)

Nattens resultat

Tre gånger kryss bjöds det på i natt. Belgiens kvitteringsmål var i själva verket ett självmål från Egypten – bara sekunder efter att belgiske målkungen Romelu Lukaku bytts in. Iran spelade lika mot Nya Zeeland, i en match som överskuggades av geopolitisk spänning. Elijah Just gjorde två mål, men efter varje lyckades Iran komma igen. Uruguay var nära ett premiärfiasko. Först i den 80:e minuten kunde det förhandstippade laget jämna ut och säkra en poäng, vilket skakar om i grupp H – där även favoriten Spanien misslyckades med att ta segerpoäng mot Kap Verde i går kväll.

Nya Zeelands osannolika VM-svit lever vidare

Nya Zeeland förlängde sin svit som obesegrat i VM när laget spelade 2–2 mot Iran. Därmed har ”All Whites” nu fyra raka VM-matcher utan förlust. Vid VM 2010 blev Nya Zeeland sensationellt turneringens enda obesegrade lag. Tre oavgjorda matcher räckte dock bara till tredje plats i gruppen och ett tidigt uttåg. Samma mästerskap förlorade de blivande världsmästarna Spanien sin premiär mot Schweiz. Läs mer här.

VM:s hetaste trend? Målgester från andra sporter

Under turneringens första dagar har spelarna bjudit på en rad hyllningar till profiler från andra sporter. Curacaos Livano Comenencia kopierade wrestlingstjärnan John Cenas klassiska ”You can’t see me”-gest, medan Egyptens Emam Ashour bjöd på Vince McMahons välkända gångstil – senare populariserad av MMA-stjärnan Conor McGregor. Även NBA har fått representation. När Irans Mohammad Mohebi kvitterade mot Nya Zeeland i den andra halvleken firade han genom att efterlikna Charlotte Hornets-stjärnan LaMelo Balls signaturgest. Läs mer här.

Målvakten gjorde triss i VM-historia

Uruguays 40-åriga målvakt Fernando Muslera skrev in sig i historieböckerna – tre gånger – under matchen mot Saudiarabien. Dels blev han den förste uruguayanen som varit med i truppen i fem VM-slutspel, dels blev han den anrika fotbollsnationens äldste VM-spelare någonsin. Dessutom delar han på ett rekord med Edinson Cavani. Båda har nu spelat 17 VM-matcher i Uruguays tröja. Läs mer här.

Läget i det svenska laget

Trots en 5–1-kross i premiären mot Tunisien väcktes en oro för det svenska försvarsspelet under matchen, skriver Expressen. I slutet av den första halvleken såg Sverige ut att falla tillbaka i gamla synder, vilket oroade tv-experterna. Och den svenske lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf förstår farhågorna. – Hade jag stått vid sidan av planen hade jag också blivit orolig, säger han.

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