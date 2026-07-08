VM-svepet: Rasar efter uttåg – hävdar konspiration

Nattens resultat

De två sista åttondelsfinalerna spelades under tisdagskvällen. Båda blev dramatiska. I kvällens tidigare match ledde Egypten länge mot favorittippade Argentina. Först i 79:e minuten kunde Argentina reducera till 2–1 genom Cristian Romero. Därefter kvitterade Lionel Messi innan vändningen kunde fullbordas på övertid. Den sista av åttondelsfinalerna blev också den första att avgöras på straffar. Vid full tid mellan Schweiz och Colombia var ställningen 0–0. Efter en mållös förlängning drog sedan Schweiz det längsta strået i straffläggningen.

Egypten rasar efter uttåget: ”Grattis till titeln”

Matchen mellan Argentina och Egypten överskuggas av ett VAR-beslut, där Egyptens första 2–0-mål dömdes bort på grund av en förseelse nästan 20 sekunder dessförinnan. – Det är så brutalt fotbollsförstörande, säger TV4-experten Irma Helin Zibanejad. Det egyptiska laget rasade efter slutsignalen och menar att förklaringen är konspiratorisk men enkel: Mästerskapet är regisserat. – Grattis till Argentina och VM-titeln, säger anfallaren Mostafa Ziko. Läs mer här.

Kygo håller löfte – släpper remix på Haaland-låt

2016 publicerades ett klipp på Youtube som skulle komma att bli viralt, där bland annat Erling Braut Haaland och MFF-stjärnan Erik Botheim framför låten ”Kygo jo”. Den norska artisten Kygo lovade inför matchen mot Brasilien att släppa en remix av låten. Förutsättningen var att Haaland skulle göra mål – vilket han gjorde. Kygo håller nu sitt löfte och släppte under tisdagskvällen sin tolkning av Flow Kingz låt på Spotify. Läs mer här.

Belgiens spelare firade segern med Trumps dans

Efter Belgiens seger i åttondelsfinalen mot USA under natten mot måndagen firade spelarna med att skrattande dansa på samma sätt som Donald Trump fått för vana att göra. – Fotbollen segrade i dag, säger mittfältaren Axel Witsel. Bakgrunden är Fifas beslut att häva avstängningen på stjärnan Folarin Balogun, efter Donald Trumps samtal till ordföranden Gianni Infantino. Läs mer här.

Håll utkik

För första gången på nästan en månad spelas ingen VM-fotboll under dagen. Kvartsfinalspelet drar igång först under torsdagskvällen när Frankrike ställs mot Marocko. Därefter följer Spanien–Belgien på fredag, Norge–England på lördag och slutligen Argentina–Schweiz under natten mot måndag.