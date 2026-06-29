VM-svepet: Tusentals norska fans kan snuvas på biljetter

Nattens resultat

Gruppspelet är över. Nu är det vinna-eller-försvinna-läge i resten av världsmästerskapet. Först ut av lagen att känna på hetluften var Kanada och Sydafrika. Och båda lagen verkade nästan tagna av stundens allvar – åtminstone var det mycket krampaktigt spel mellan de båda kombatanterna. Kanada lyckades dock dra det längsta strået till slut, det när mittfältaren Stephen Eustaquio slog in segermålet i den 92:a matchminuten. I nästa omgång ställs Kanada mot segraren av Marocko och Nederländerna.

Afrikanska framgångar ger eko i fotbollsvärlden

Aldrig förr har så många afrikanska lag gått till sextondelsfinal i ett fotbolls-VM. Och särskilt anmärkningsvärd är framgångarna för länderna söder om Sahara. På söndagskvällen fick Sydafrika förvisso respass från turneringen – men ytterligare åtta afrikanska länder är kvar i rejset. Av de kvarvarande länderna får nog Elfenbenskusten, Ghana, Marocko och Algeriet anses ha störst chanser att gå långt. Kongo-Kinshasa och Kap Verde behöver definitivt leverera nya omedelbara skrällar för att klara sig kvar. Om detta resonerar Libby Allen på Africa24 TV. Läs mer här.

Kanadas förbundskapten kallas för ”förrädare”

Amerikanen Jesse Marsch har blivit kallad för ”förrädare” i samband med sin roll som som förbundskapten för Kanada i VM, då han sjöng med i deras nationalsång. I en intervju med The Guardian gav han också en känga åt sitt hemland, som han menar inte engagerar sig tillräckligt i nationalsången till skillnad från kanadensarna. Det gillades inte av USA:s tidigare stjärnspelare Clint Dempsey, som säger i Fox tv att han inte tänker ta råd från någon som ”bytt sida”, skriver Sportbladet. Läs mer här.

Bakslag för norska VM-hypen: Får inte köpa biljetter

Tusentals norska fans står på kö i hopp om att få biljetter till tisdagens sextondelsfinal mellan Norge och Elfenbenskusten. Men de som ännu inte har en biljett kan inte räkna med det norska fotbollsförbundets hjälp, det trots att varje land har utlovats hundratals biljetter. I stället hänvisas spekulanterna till Fifas egen försäljningsplattform, rapporterar näringslivssajten E24.no. – Vi förhåller oss till Fifas regler, hälsar NFF. Läs mer här.

Läget i det svenska laget

Inför tisdagens drabbning mot Frankrike kan Isak Hien redan räknas bort, men i övrigt är den svenska truppen helt skadefri, skriver Fotbollskanalen. Det innebär att Eric Smith, Benjamin Nygren och Viktor Nilsson Lindlöf alla är tillbaka i spelbart skick, trots att de tidigare drabbats av skadekänningar. Den stora frågan är därmed hur förbundskapten Graham Potter ska ersätta Isak Hien i försvaret och om han kommer göra lika många förändringar som senast mot Japan. Läs mer här