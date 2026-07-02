VM-svepet: Vilket landslag har de bästa fansen?

Slutspelsmatcher är i allmänhet dramatiska men frågan är om inte mötet mellan Belgien och Senegal tar priset hittills i årets VM-turnering. Med mindre än tio minuter kvar låg Belgien under med 0–2, när matchen blåstes av hade belgarna vänt och vunnit med 3–2. Det gick närmast att ta på besvikelsen i det senegalesiska lägret, i synnerhet som de gjort en minst sagt imponerande match. Nattens möte mellan USA och Bosnien-Hercegovina nådde inte upp till samma höjder. Värdlandet tog tidigt hand om skeendet och mål av Folarin Balogun och Malik Tillman säkrade avancemanget. I nästa omgång får USA möta Belgien – det första riktiga testet för det amerikanska landslaget så här långt i VM.

Dessa landslagsfans står högst i kurs i VM

Med alltfler landslag utslagna införs efter hand nya kategorier att tävla i. Som vilket land som har de bästa fotbollsfansen. Den australiska nyhetssajten News.com.au har försökt jämföra de olika landslagens följarskaror och utifrån detta byggt en egen topp-17-lista. Av listan kan man konstatera att vårt västra grannland slår oss även i denna disciplin. Läs mer här.

Det inga VM-tittare får se även om de finns

Världsmästerskapet har hittills varit förskonat från planstormare, men i matchen mellan Belgien och Senegal dök fyra upp samtidigt. Inget av detta fick världens tv-tittare se, då Fifa inte vill uppmuntra planstormningar genom att visa de som gör det i bild. Av inkräktarnas kläder att döma höll åtminstone en av dem på Belgien. Läs mer här.

Mörkläggningen som fått omvänd effekt

Fifa har under världsmästerskapen varit ivriga att täcka över eventuella varumärken så att de inte förknippas med VM. Detta då många av dessa inte är partners till Fifa. Detta har bland annat märkts genom att arenor satt skynken över reklamskyltar och förbjudit dem att presenteras under sina sponsrade namn. Men tilltaget tycks ha fått motsatt effekt på många håll, rapporterar BBC. Läs mer här.