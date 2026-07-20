Wall Street ser ut att öppna veckan uppåt
Terminshandeln i USA pekar mot att Wall Street öppnar handelsveckan uppåt i spåren av fluktuerande oljepriser till följd av nya attacker i Mellanöstern, noterar CNBC.
Trots att USA attackerade Iran för nionde natten i rad ökade investerarnas förhoppningar om fred efter att Irans utrikesminister Esmail Baghaei uttryckt sig positivt om förhandlingarna.
Chipaktier hör återigen till vinnarna i förhandeln när investerare väger möjligheterna till en fortsättning av AI-rallyt som lyft världens börser i år.
Micron är upp runt 5 procent, medan Western Digital och Intel stiger cirka 2-3 procent.
Sektorkollegan AMD ökar 4 procent efter att ha aviserat att Microsofts molnverksamhet ska använda bolagets AI-servrar Helios.
Biografkedjan AMC rusar nära 20 procent efter att ha överraskat analytikerna med ett urstarkt andra kvartal, skriver Barron’s.
Texten uppdateras.