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Investerare på Wall Street. (Richard Drew / AP)
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Wall Street ser ut att öppna veckan uppåt

Av Andreas Victorzon
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Terminshandeln i USA pekar mot att Wall Street öppnar handelsveckan uppåt i spåren av fluktuerande oljepriser till följd av nya attacker i Mellanöstern, noterar CNBC.

Trots att USA attackerade Iran för nionde natten i rad ökade investerarnas förhoppningar om fred efter att Irans utrikesminister Esmail Baghaei uttryckt sig positivt om förhandlingarna.

Chipaktier hör återigen till vinnarna i förhandeln när investerare väger möjligheterna till en fortsättning av AI-rallyt som lyft världens börser i år.

Micron är upp runt 5 procent, medan Western Digital och Intel stiger cirka 2-3 procent.

Sektorkollegan AMD ökar 4 procent efter att ha aviserat att Microsofts molnverksamhet ska använda bolagets AI-servrar Helios.

Biografkedjan AMC rusar nära 20 procent efter att ha överraskat analytikerna med ett urstarkt andra kvartal, skriver Barron’s.

Texten uppdateras.

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