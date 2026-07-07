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Vårdarbetare i Kongo-Kinshasa. (Dirole Lotsima Dieudonne /AP/TT)
Ebolautbrottet

Ebolautbrottet växer – strejk hotar ny studie

Av Helena Sällström
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Ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa har ännu inte stabiliserats och fortsätter att växa, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Dödssiffran har passerat 500 sedan utbrottet startade i mitten av maj.

Samtidigt hotar vårdpersonal i den hårdast drabbade Ituriprovinsen att gå ut i strejk på grund av uteblivna ersättningar och dåliga arbetsvillkor, skriver The Independent.

En strejk riskerar att störa en klinisk studie med en experimentell behandling som nyss har inletts.

WHO: Önskar att vi kunde säga att det har stabiliserats
Reuters  · Ofta betalvägg
Vårdpersonalen är hårt pressad av den eskalerande spridningen
Independent
Insatserna försvåras av bristfällig smittspårning, misstänksamhet och överfulla ebolacenter
Bloomberg  · Ofta betalvägg
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