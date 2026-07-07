Ebolautbrottet växer – strejk hotar ny studie

Ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa har ännu inte stabiliserats och fortsätter att växa, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Dödssiffran har passerat 500 sedan utbrottet startade i mitten av maj.

Samtidigt hotar vårdpersonal i den hårdast drabbade Ituriprovinsen att gå ut i strejk på grund av uteblivna ersättningar och dåliga arbetsvillkor, skriver The Independent.

En strejk riskerar att störa en klinisk studie med en experimentell behandling som nyss har inletts.