Yamal tillbaka i elvan när Spanien jagar revansch

Spaniens stora världsstjärna Lamine Yamal är tillbaka i startelvan efter att ha inlett lagets första VM-match på bänken. 18-åringen och resten av laget hoppas kunna ta revansch efter fiaskot i premiären, då man spelade 0–0 mot VM-debutanten Kap Verde.

Saudiarabien, som kryssade mot Uruguay i sin första match, står för motståndet.

I en intervju med spanska El País som publicerades under söndagen säger Yamal att han ännu inte nått sin fulla potential.

– Vägen är väldigt lång och jag har många saker att bli bättre på.