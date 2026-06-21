Yamal tillbaka i elvan när Spanien jagar revansch
Spaniens stora världsstjärna Lamine Yamal är tillbaka i startelvan efter att ha inlett lagets första VM-match på bänken. 18-åringen och resten av laget hoppas kunna ta revansch efter fiaskot i premiären, då man spelade 0–0 mot VM-debutanten Kap Verde.
Saudiarabien, som kryssade mot Uruguay i sin första match, står för motståndet.
I en intervju med spanska El País som publicerades under söndagen säger Yamal att han ännu inte nått sin fulla potential.
– Vägen är väldigt lång och jag har många saker att bli bättre på.
Laguppställningarna
Spanien:
Unai Simon – Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Marc Cucurella – Alex Baena, Rodri, Pedri – Dani Olmo, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal.
Saudiarabien:
Mohammed Al-Owais – Ali Lajami, Abdulelah Al-Amri, Hassan Al-Tambakti, Saud Abdulhamid, Moteb Al-Harbi – Nasser Al-Dawsari, Musab Al-Juwayr, Abdullah Al-Khaibari – Feras Al-Brikan, Salem Al-Dawsari.