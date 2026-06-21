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Lamine Yamal tar på sig sin matchtröja. (Jacob Kupferman /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMGruppspelet

Yamal tillbaka i elvan när Spanien jagar revansch

Av Jacob Ruderstam
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Spaniens stora världsstjärna Lamine Yamal är tillbaka i startelvan efter att ha inlett lagets första VM-match på bänken. 18-åringen och resten av laget hoppas kunna ta revansch efter fiaskot i premiären, då man spelade 0–0 mot VM-debutanten Kap Verde.

Saudiarabien, som kryssade mot Uruguay i sin första match, står för motståndet.

I en intervju med spanska El País som publicerades under söndagen säger Yamal att han ännu inte nått sin fulla potential.

– Vägen är väldigt lång och jag har många saker att bli bättre på.

Laguppställningarna

Spanien:

Unai Simon – Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Marc Cucurella – Alex Baena, Rodri, Pedri – Dani Olmo, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal.

Saudiarabien:

Mohammed Al-Owais – Ali Lajami, Abdulelah Al-Amri, Hassan Al-Tambakti, Saud Abdulhamid, Moteb Al-Harbi – Nasser Al-Dawsari, Musab Al-Juwayr, Abdullah Al-Khaibari – Feras Al-Brikan, Salem Al-Dawsari.

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Matchen startar 18.00
www.fotbollskanalen.se
Yamal: Jag tycker att jag är mycket bättre än vad folk tycker
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Lamine Yamal
Wikipedia (sv)
Lamine Yamal Nasraoui Ebana, född 13 juli 2007 i Esplugues de Llobregat i Barcelona, är en spansk fotbollsspelare som spelar som högerytter för La Liga-klubben Barcelona och det spanska landslaget.
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